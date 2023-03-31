أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 31-3-2023 في الأسواق.. التراجع مستمر

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة الیوم 31-3-2023 في الأسواق استقرارا كبيرا، وأكد محمود عبدالرحمن أحد تجار سوق العبور للجملة، أن الأسعار مستقرة منذ بداية شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن هناك وفرة في كافة الخضراوات والفاكهة بالسوق وأن سيارات التوريد من المزارع منتظمة ولا يوجد بها أي مشاكل على الاطلاق.

اسعار الخضراوات الیوم

وأضاف عبد الرحمن لـ«الوطن»، أن أسعار الخضروات والفاكهة الیوم 31-3-2023 تختلف من صنف لآخر، مشيرا إلى أن سعر الطماطم يتراوح ما بين 4 جنيهات و6 جنيهات، فيما تروحت أسعار البطاطس ما بين 3.5 و6.5 جنيهات، وشهد البصل تراجعا كبيرة في الأسعار وسجل السعر في حدود 15 جنيها مقابل 20 جنيها قبل أيام.

أسعار الخضروات بسوق العبور

وتابع عبدالرحمن، أن أسعار الخضروات بسوق العبور مستقرة حيث تراوح الجزر ما بين 2.5 و5.5 جنيه، فيما بلغت أسعار الباذنجان البلدي 7 جنيهات إلى عشرة جنيهات، وتراوح سعر الباذنجان الرومي ما بين 6 و8 جنيهات والباذنجان البلدي تراوح سعره ما بين 7 و10 جنيهات والفلفل الرومي البلدي تراوح سعره ما بين 9 و13 جنيها، والفلفل الرومي الصوب في حدود 13 جنيها، والفلفل الحامي 13 جنيها أيضا.

أسعار الخضروات والفاكهة

وسجلت أسعار الخضروات والفاكهة استقرار كبير ايضا، وتراوح سعر البرتقال البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، والبرتقال السكرى 4 و6.5 جنيه، وسجل سعر اليوسفي من 6 إلى 12 جنيه، والعنب الأصفر المستورد تراوح سعره ما بين 30 و40 جنيها، والعنب الاسود المستور نفس السعر تقريبا، وسجل سعر التفاح الأمريكية 30 جنيها والتفاح السوري حوالي 35 جنيها.