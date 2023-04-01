6 حالات يمنع فيها صرف معاش تكافل وكرامة.. بينها امتلاك محل تجاري

6 حالات يُمنع فيها صرف معاش تكافل وكرامة، حددتها وزارة التضامن الاجتماعي ضمن الضوابط الخاصة بذلك، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية، وفقًا لما حددته الوزارة.

6 حالات ممنوع فيها صرف معاش تكافل وكرامة

- ملكية أرض زراعية من نصف فدان فأكثر.

- ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن وذلك بهدف التجارة، ومن لديه ملكية محل تجاري أو أكثر.

- ملكية رؤوس مواشي للتجارة.

- العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي باشتراك تأميني، أو من يعمل بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد

-الشراكة في مشروعات خاصه، أو يحصل على معاش قطاع خاص أو عام

-السفر خارج البلاد بغرض العمل، ومن لديه ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أي مركبات، وكل من لديه مصروفات مدرسيه أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا لا يدخل ضمن المستفيدين من معاش تكافل وكرامة أو من يملك معدات ثقيلة من لودر، ماكينة طحين، خلاط بناء، كلها حالات تمنع صرف معاش تكافل وكرامة.

برنامج تكافل وكرامة

ومن إجراءات الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة، هو ما يلى، التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم على أن يقدم المستندات المطلوبة ومنها صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر، وصور قسيمة الزواج أو الطلاق، صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه، صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت، قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً، كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة، صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل، صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال، صورة إقرار الوصاية للأيتام، صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب أو الأم.