سعر الذهب اليوم الجمعة في منتصف التعاملات.. عيار 21 يسجل 2230 جنيها

سجلت أسعار الذھب الیوم الجمعة 31-3-2023، في منتصف التعاملات، بمحلات الصاغة بدون مصنعية حوالي 2200 للجرام عيار 21 للبيع وحوالي 2230 جنيها للشراء، ويعتبر الذهب عيار 21 هو الأكثر تداولا في مصر، حيث شهد إقبالا كبير من المواطنين في محافظات الصعيد والوجه البحري ويعتبر أيضا هو الأكثر شراء كشبكة للعروسين وكهدايا أيضا بين كافة المواطنين.

سعر جرام الذھب عیار 24

وبحسب بيان للشعبة العامة للذهب، فإن سعر جرام الذھب عیار 24 سجل حوالي 2514 جنيها للبيع وحوالي 2549 جنيها للشراء في تعاملات منتصف اليوم.

سعر جرام الذھب عیار 21

وتابعت الشعبة أن سعر جرام الذھب عیار 21 في تعاملات منتصف اليوم الجمعة بلغ حوالي 2200 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الشراء حوالي 2230 جنيها، حيث يعتبر الذهب عيار 21 هو الأكثر تداولا بين المواطنين.

سعر جرام الذھب عیار 18

وبلغ سعر جرام الذھب عیار 18 حوالي 1886 جنيها للبيع و1911 جنيها للشراء، حيث سجلت هذه الأسعار في تعاملات منتصف اليوم الجمعة، ويعتبر هذا السعر هو المتوسط بمحلات الصاغة دون مصنعية.

سعر الجنیه الذھب اليوم الجمعة

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة حوالي 17.600 جنيه للبيع فيما بلغ سعر الشراء حوالي 17840 جنيها للبيع، فيما بلغ سعر كيلو الذهب حوالي 2 مليون 514 ألفا و286 جنيها.

أسعار الذھب الیوم في المحلات

وسجلت أسعار الذھب الیوم في المحلات بدون مصنعية حوالي 2549 جنيها للذهب عيار 24 وحوالي 2230 جنيها للذهب عيار 21 وحوالي 1911 جنيها للذهب عيار 18، وحوالي 17 الف و740 جنيها للجنيه الذهب.