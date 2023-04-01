مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا

عقب انتهاء الحلقة 9 من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، تعلق العديد من الجماهير بشدة بأحداث الحلقة التاسعة، التي تم عرضها مساء يوم الجمعة، وبحثوا عن مواعيد إعادة عرض المسلسل، لذلك تستعرض «الوطن»، مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد على السلامة.

مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، ستكون في الثانية والربع مساءً، والساعة الثامنة صباحًا، والساعة الثانية عشر منتصف الليل على قناة cbc دراما.

تأتي مواعيد عرض المسلسل، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، على القناة العامة لشبكة قنوات سي بي سي، وأيضًا الساعة السادسة والربع مساء على قناة سي بي سي دراما.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بجانب يسرا، كل من شيماء سيف، بيومي فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.