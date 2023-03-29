«الإفتاء» توضح عبر قناة الناس كيف يسر الله الصيام على المريض

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من مفردات الشريعة الإسلامية ومما جاءت به أنها راعت كل شخص وراعت حال كل إنسان، فصيام صحيح الجسد له أحكامه والمريض المعذور له أحكامه، والمسافر له أحكامه.

3 حالات

وأضاف أمين الفتوى، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس» على شاشة قناة «الناس»: «كأن هناك 3 حالات، حالة يكون الإنسان فيها على الأحكام الطبيعية، وإما تسمى في الفقه عند علماء الأصول بالعزيمة، أنه يؤدي الأحكام كما هي ثم حالة الشخص المريض الذي قد يخفف عنه أو تسقط عنه بعض الأعمال ثم حالة وسط وهي حالة المسافر».

التخفيف على المريض

وتابع: «الصيام تدور فيه هذه الحالات الثلاثة، والطبيعي أن صيام رمضان مفروض على البالغ العاقل المقيم القادر على الصيام، ثم إذا حدثت للإنسان ظروف طارئة وصار مريضا أو ابتلي بمرض ما فإن الشرع يواجه هذه الحالة بنوع من التخفيف».