1845 وظيفة في 12 محافظة براتب يصل إلى 7 آلاف جنيه.. اعرف الشروط والتخصصات

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل في عدد من الشركات التي أرسلت إليها طلبات شغل وظائف بها، وذلك في عدد من التخصصات بالمحافظات المختلفة براتب يصل إلى 7 آلاف جنيه.

وكشفت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل فرص العمل المطلوبة، وهي كما يلي:

تفاصيل وظائف في عدد من المحافظات

وتلقت وزارة القوى العاملة، طلبات من 40 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لشغل 1845 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا ويصل إلى 7 آلاف جنيه، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

ويمكن التقديم على مختلف الوظائف المعلن عنها خلال شهر أبريل

وتتوافر فرص العمل الجديدة في 12 محافظة وهي:

القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسماعيلية، والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، ودمياط، والمنيا، وقنا، وجنوب سيناء.

التخصصات المطلوبة

مدرسين رياضيات وعلوم

فنيون IT

مشرفين مواقع

أفراد أمن

مندوبين مبيعات

سيلز

منسقات ميدانيات

محاسبين

عمال عاديين

مسؤولين تمويل

اخصائيين تسويق، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة

فنيين

عمال نظافة

وشملت النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، على بعض المهن مثل أخصائي تمويل، ومشرفين، وعمال عاديين برواتب مجزية، وذلك وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018.

ووجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف والتأكد من استلام المتقدمين للوظائف لعملهم.