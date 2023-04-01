مسلسل جعفر العمدة الحلقة 9.. أحمد داش يتصالح مع حبيبته

بدأت الحلقة 9 من مسلسل جعفر العمدة، في منزل محمد رمضان، وهو يتغزل في زينة، قبل أن تقاطعهم إيمان العاصي «دلال»، ويلومها جعفر العمدة، بسبب دخولها الشقة من غير استئذان، وتحدث مشادة بينها وبين زينة، بسبب معايرة الأخيرة لسجن شقيقها.

تفاصيل الحلقة 9 من مسلسل جعفر العمدة

وتذهب مي كساب «ثريا»، إلى منزل جعفر العمدة، وتعتب زوجات محمد رمضان، إيمان العاصي ومنة فضالي، بسبب حذف اسمها من جدول الزواج، وعدم السؤال عليها بعد طلاقها.

ويذهب أحمد داش لمصالحة حبيبته لمي كتكت، خلال الحلقة 9 من مسلسل جعفر العمدة، بعد أن تركها إرضاءً لوالدته، ولكن يقابل بالصدفة محمد رمضان، ويدعوه لتناول العشاء في منزله، ثم يذهبان بالفعل.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة

يعرض مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023، يوميًا طوال الشهر الكريم، عبر قناة DMC، الساعة العاشرة والربع مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة الخامسة صباحًا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، ومي كساب، وإيمان العاصي، بيومي فؤاد، وعصام السقا، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ومنذر رياحنة، طارق النهري، أحمد داش، لمى كتكت، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.