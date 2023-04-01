مسلسل جعفر العمدة الحلقة 9.. بيومي فؤاد يطلب من زينة إنقاذه

ذهبت زينة خلال أحداث الحلقة 9 من مسلسل جعفر العمدة، إلى والدها بيومي فؤاد بالسجن، ويطلب منها إعطاء الحق الشرعي لمحمد رمضان، حتى يعطي لها الـ40 مليون جنيه، وتسدد ديونه ليستطيع الخروج من السجن، إذ ظهر وهو يبكي بسبب تعامل المسجونين معه.

تفاصيل الحلقة 9 من مسلسل جعفر العمدة

ويقابل محمد رمضان خلال أحداث الحلقة 9 من مسلسل جعفر العمدة، أحمد داش، بالصدفة فى كبارية فريدة سيف النصر، ويدعوه الأخير لتناول العشاء في منزله، ثم يذهبان بالفعل.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة

يعرض مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023، يوميا طوال شهر رمضان، عبر قناة DMC، الساعة العاشرة والربع مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة الخامسة صباحًا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم محمد رمضان، ومي كساب، وإيمان العاصي، بيومي فؤاد، وعصام السقا، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ومنذر رياحنة، طارق النهري، أحمد داش، لمى كتكت، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.