مواعيد عرض مسلسل جميلة على قناة الحياة في رمضان 2023

ما زال مسلسل جميلة محط أنظار الجمهور في مصر والوطن العربي بعد عرض 9 حلقات منه، وما زال الجمهور يبحث عن مواعيد عرض مسلسل جميلة على قناة الحياة برمضان 2023، ويرصد «الوطن» مواعيد عرض مسلسل جميلة على قناة الحياة برمضان 2023.

مواعيد عرض مسلسل جميلة

فيعرض مسلسل «جميلة» على قناة الحياة في تمام الساعة 1.15 صباحًا، كما يعاد في تمام الساعة السابعة صباحا، ويعرض المسلسل أيضا على قناة «سي بي سي» في تمام الساعة 6:15 مساء والإعادة في تمام الساعة 8:30.

ويعرض مسلسل "جميلة" أيضا على عدة قنوات ومن بينها أون والقناة الأولى.

أحداث مسلسل جميلة

والمسلسل من المسلسلات الإجتماعية التشويقية، فتدور الأحداث حول صراع مع أسرة ريهام حجاج ضدها بسبب الميراث الذي كتبه والدها لها قبل وفاته.

والمسلسل يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين ومن بينهم سوسن بدر، هاني عادل، يسرا اللوزي، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز في تاني تعاون يجمع الثلاثي بعد مسلسل جميلة الذي عرض في رمضان الماضي.