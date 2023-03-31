مسلسل جميلة الحلقة 9.. إنقاذ أكرم شقيق ريهام حجاج من الموت

شهد مسلسل جميلة الحلقة 9 بطولة ريهام حجاج، قيام شقيقها أكرم ويقوم بدوره نبيل عيسى، بمحاولة التخلص من حياته على إثر انتشار فيديو والدته وتقوم بدورها سوسن بدر وعشيقها على السوشيال ميديا، ولم يستطع تمالك نفسه من شدة الغضب والحزن، واضطر إلى محاولة إنهاء حياته للتخلص من هذه الكارثة التي ألمت به وأسرته.

مسلسل جميلة الحلقة 9

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 9، ذهبت ريهام حجاج إلى منزل والدتها شهيرة، وشقيقتها للاطمئنان على والدتهم بعد انتشار مقطع الفيديو، ومحاولة طمأنتها بحثًا عن حلول لتخطي هذه الأزمة التي تسببت في إزعاجهم على كافة المستويات، وفي الوقت الذي كانوا جميعًا في انتظار وصول أكرم لمشاركتهم، حتى اتصلت صديقته بهاتف جميلة لتخبرها بنبأ بمحاولة التخلص من حياته.

مسلسل جميلة الحلقة 9.. الأحداث والقصة

وخلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة 9، تم نقل أكرم إلى المستشفى لمحاولة إسعافه، وأخبرت صديقته جميلة ووالدتها، أنها كانت بصحبته بأحد الفنادق، وكان يشعر بالغضب بسبب الفيديو، إلا أنه دخل الحمام وتغيب، وعندما حاولت النداء عليه لم يستجب، واستعانت بأمن الفندق، الذي قام بكسر باب الحمام، ووقتها كان أكرم ملقيًا على الأرض.

إنقاذ شقيق جميلة من الموت

أنقذ الأطباء أكرم بعد محاولة إنهاء حياته، وطمأن الطبيب الأسرة، مع تأكيده خضوع أكرم لجلسة علاج مع استشاري نفسي لمعرفة الأسباب التي أدت لقيامه بمحاولة التخلص من حياته.