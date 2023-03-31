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ملخص الحلقة 9 من مسلسل جميلة.. ريهام حجاج تحاول إنقاذ والدتها من ورطة

كتب:

هبة أمين
07:35 م | الجمعة 31 مارس 2023
مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

شهد ملخص الحلقة 9 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، دخول شهيرة والدة جميلة وتقوم بدورها سوسن بدر، في حالة من الصدمة والذهول، بعد علمها بانتشار الفيديو الخاص بها وعشيقها على السوشيال ميديا، واتصلت هاتفيًا بحبيبها طارق نصار ويقوم بدوره سامح نصار، لتطالبه بالظهور في مقطع مصور للتأكيد على أن الفيديو المنتشر مفبركًا وليس صحيحًا، ومصالحة طليقته حتى تكذب الأخرى صحة الفيديو حفاظًا على أبناءها.

ملخص الحلقة 9 من مسلسل جميلة

وخلال ملخص الحلقة 9 من مسلسل جميلة، جاءت ريهام حجاج إلى منزل والدتها، للاطمئنان عليها ودعمها في هذه الأزمة، واقترحت جميلة حلًا لتجاوز هذه الأزمة، وهى خروج والدتها في مقطع فيديو لتخبر الناس أنها كانت منفصلة عن والدها منذ فترة طويلة ولم يتم الإعلان عن ذلك بسبب محنته المرضية.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

رفضت شهيرة والدة جميلة هذا الاقتراح، وتأكيدها على حب زوجها حتى وفاته، وأنها ليست امرأة خائنة، وأقسمت أنها لم تقم بخيانته ولو مرة واحدة، وأخبرتها أنها ليس أمامهم أي حلول أخرى سوى إعلان خبر انفصالهما قبل وفاته، وعدم الإعلان عن ذلك بسبب المرض.

مأزق والدة جميلة

وحاولت شهيرة التبرير لابنتها جميلة، سبب علاقتها مع طارق نصار، وتأكيدها أنه حاصرها بكلماته الطيبة واتصالاته الهاتفية، ولكنها لم تفكر في خيانة زوجها، وأكدت لها جميلة أنها لم تأت للحصول منها على مبررات أوطرح أي أسئلة ولكن جاءت لدعمها والوقوف بجوارها.

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بقلم هبة أمين