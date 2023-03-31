مسلسل جميلة الحلقة 9.. هشام يحرق سيارة زياد من أجل ريهام حجاج

شهد مسلسل جميلة الحلقة 9 بطولة ريهام حجاج، تعرض سيارة زياد زوج جميلة ويقوم بدوره هاني عادل، للحريق من قِبل صديقه هشام، في محاولة منه لإيهام زياد بأن زوج شقيقة جميلة هو من يقف وراء هذا الحادث بهدف تأليب زياد ضد جميلة وعائلتها، ويشعر أنهم سيتسببون له في أضرار كثيرة، ومن ثم عليه الانفصال عن جميلة والابتعاد عنها.

مسلسل جميلة الحلقة 9 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 9 بطولة ريهام حجاج، تذهب شيري وتقوم بدورها يسرا اللوزي لزيارة زياد في عيادته، لاستئناف محاولاتها الوقيعة بينه وجميلة، والإشارة إلى مقطع الفيديو الذيو انتشر لحماته والدة جميلة مع عشيقها، وإخباره بأن جميلة ليس لها ذنب في تصرفات والدتها الشمال.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

وخلال تواجد شيري في العيادة، تصرخ الممرضة لتخبر زياد أن سيارته تتعرض لحريق هائل، وفي الوقت نفسه يخبر صديقه هشام ويقوم بدوره أحمد وفيق، نيرمين وتجسد شخصيتها عبير صبري، بأنه يقف وراء هذا الحريق، حتى يتهم زياد زوج شقيقة جميلة خصوصًا بعد المشادة التي نشبت بينهما قبلها بساعات.

استغلال أزمة والدة جميلة

ويكشف هشام خلال تواجده بصحبة نيرمين، أنه طلب من أحد الأشخاص، نشر الفيديو الخاص بوالدة جميلة على جميع المواقع والصفحات، ليصل لأكبر عدد من المتابعين بهدف التأثير على زياد والضغط عليه للانفصال عن جميلة.