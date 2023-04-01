مسلسل جميلة الحلقة 9.. مشادة ريهام حجاج وهاني عادل أبرز الأحداث

شهدت الحلقة 9 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي الكثير من الأحداث المختلفة والمثيرة، وما زالت الأحداث في تصاعد بسبب الخلاف على الميراث الذي كتبه والد ريهام حجاج لها في الحلقات الأولى من المسلسل، وترصد «الوطن» أهم أحداث الحلقة 9 من مسلسل جميلة.

ومن أهم الأحداث التي شهدتها الحلقة التاسعة من مسلسل جميلة، مشادة بين ريهام حجاج وزوجها الذي يلعب دوره هاني عادل بسبب إخفائها تسريب فيديو والدتها وهي مع عشيقها، وعرف بالأمر عن طريق عبير صبري، وهو ما جعل ريهام حجاج تغضب وتنفعل بسبب علاقة زوجها بعبير صبري الذي كان متزوجها من قبل.

أحداث الحلقة التاسعة

وتعرضت سيارة هاني عادل للحريق على يد صديقه ويحاول أن يقنعه أن شقيق زوجته هو السبب في هذا الحادث.

أبطال مسلسل جميلة

ويذكر أن مسلسل جميلة يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم هاني عادل، يسرا اللوزي، سوسن بدر، عبير منير، عبير صبري، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.