مسلسل جميلة الحلقة 9.. خناقة بين ريهام حجاج وهاني عادل بسبب عبير صبري

شهد مسلسل جميلة الحلقة 9 بطولة ريهام حجاج، بداية أزمة طاحنة قادمة بين جميلة وزوجها زياد ويقوم بدوره هاني عادل، بسبب معاتبته لها لإخفائها ورطة تسريب فيديو والدتها شهيرة مع عشيقها طارق نصار، وعدم إخباره بهذا الأمر من قبل، ومعرفته من خلال طليقته نيرمين، لتنفعل جميلة غاضبة بسبب علاقته مع طليقته وتقوم بدورها عبير صبري.

مسلسل جميلة الحلقة 9 بطولة ريهام حجاج

خلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة 9 بطولة ريهام حجاج، حاول زياد معاتبة جميلة، بسبب إخفائها فيديو والدتها، وخلال حديثه يخبرها أن نيرمين طليقته هى التي أخبرته بذلك، لتنفعل جميلة غاضبة، وتطلب منه إما أن لا يذكر اسم طليقته نهائيًا، أو يعود إليها ويقوم بإنهاء هذا الأمر.

عبير صبري تستغل أزمة والدة جميلة

وذهبت نيرمين لزيارة والدة زياد بصحبة طفلها يونس، وحاولت التهكم على جميلة، إلا أن السيدة نهرتها وحاولت الدفاع عنها، وأكدت لها نيرمين أن جميلة لا تناسب هذه العائلة، بسبب تصرفات والدتها والفيديو غير اللائق المنتشر لها.

البحث عن حل للخروج من المأزق

خلال الأحداث حاولت جميلة البحث عن حلول للخروج من مأزق تسريب فيديو والدتها مع رجل آخر، واقترحت قيام والدتها بإعلان خبر انفصالها عن زوجها قبل مرضه وقبل هذا الفيديو، ولم يتم الإعلان عن ذلك بسبب تدهور الحالة الصحية لوالدها، إلا أن والدتها رفضت الفكرة.