مسلسل جميلة الحلقة 9.. أحمد وفيق يتزوج عبير صبري

شهد مسلسل جميلة الحلقة 9 بطولة ريهام حجاج، زواج هشام ويجسد دوره أحمد وفيق، ونيرمين وتقوم بدورها عبير صبري، إذ قررا إتمام الزواج العرفي، على أن يكون الأمر سريًا، حتى تنجح خطة شيري زوجة هشام وتقوم بدورها يسرا اللوزي، بشأن إفساد العلاقة بين جميلة وزياد بهدف حدوث الانفصال بينهما.

مسلسل جميلة الحلقة 9.. زواج أحمد وفيق وعبير صبري

خلال مسلسل جميلة الحلقة 9، نجحت عبير صبري في إتمام زواجها السري من أحمد وفيق، زوج صديقتها شيري، وصديق طليقها زياد، بعد اتفاقهما على إعلان زواجهما بعد طلاق جميلة وزياد، وأن يقوم هشام بالإيقاع بجميلة والزواج منها، بهدف الاستيلاء على كل ممتلكاتها وأموالها التي ورثتها عن أبيها.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

وشهد مسلسل جميلة الحلقة 9، محاولة أحمد وفيق، خداع زوجته شيري، وإيهامها بأنه يكره صديقتها عبير صبري، ودعاها لإنهاء هذه الصداقة حتى لا تفسد خطتها بشأن انفصال زياد وجميلة، وذلك حتى لا تشك شيري بعلاقتهما.

أزمة والدة جميلة

وكشف أحمد وفيق، خلال تواجده بمنزل عبير صبري، عن خطته الجديدة لإحداث أزمات بين زياد وجميلة، منها نشر الفيديو غير اللائق لوالدة جميلة على أوسع نطاق بالسوشيال ميديا.