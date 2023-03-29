ضبط شخص بتهمة التعدي على عاطل بسبب خلافات الجيرة في عين شمس

كشف وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بأحد المناطق بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من (طرف أول: أحد الأشخاص مصاب برش خرطوش بالجسم مقيم بدائرة القسم) (طرف ثان: عاطل - مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات بينهما حول الجيـرة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثاني على الأول باستخدام سلاح ناري -فرد خرطوش- كان بحوزته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثاني، وبحوزته (السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة – وطلقة لذات العيار)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.