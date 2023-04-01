7 معلومات عن معرض فيصل للكتاب.. تخفيضات 45% على الإصدارات

تستعد وزارة الثقافة لإطلاق مقر معرض فيصل الرمضاني للكتاب، استعداداً لتدشين الدورة الـ11 من المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي العساسي، وتنطلق فعالياته غدًا بأرض الهيئة في فيصل في الطالبية بالجيزة وفيما يلي معلومات عن المعرض:

7 معلومات عن معرض فيصل للكتاب

1- تمتد فاعليات الدورة الحالية من المعرض في الفترة من يوم 2 إلى 12 أبريل الجاري

2- تقدم الدورة الحالية تخفيضات تصل إلى 45% من أسعار الكتب ضمن مبادرة «الثقافة والفن للجميع»، وهي المبادرة التي لاقت إقبالا كبيرا عند إطلاقه في الدورة الماضية من معرض الكتاب 2023.

3- يشارك في المعرض 30 ناشرًا من بينها قطاعات وزارة الثقافة.

4- تضم القطاعات المشاركة: الهيئة العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وصندوق التنمية الثقافية، ودار الكتب والوثائق القومية، ومؤسسة دار المعارف.

5- يصاحب الدورة فاعليات متنوعة تستهدف الكبار والأطفال من بينها ورش فنية وحفلات إنشاد ديني وغيرها

6- وضمن الفاعليات بالمعرض أيضا تقام سلسلة من الندوات الفكرية لرموز الثقافة والأدب.

7- يستقبل المعرض زواره يوميًا من الساعة 10 صباحًا إلى 12 منتصف الليل، في حين تُقام الفعاليات المصاحبة من 8 مساءً حتى 12 منتصف الليل.