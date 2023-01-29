رئيس اتحاد الناشرين: زوار معرض القاهرة للكتاب تجاوزوا نصف المليون

أسهمت المبادرات المتنوعة لتخفيض أسعار الكتب فى زيادة الإقبال الجماهيرى على النسخة 54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، وزاد من حجم الإقبال انطلاق الفعاليات بالتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسى، وهو ما حفّز الكثير من الأسر المصرية على زيارة المعرض، وبلغ عدد الزوار فى اليوم الثالث للمعرض نحو 300 ألف زائر، وتجاوز عدد الزيارات نصف المليون زائر خلال الأيام الثلاثة الأولى.

وقال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن هناك الكثير من التسهيلات والخدمات التى يقدّمها المعرض لرواده، لتيسير سُبل اقتناء الكتاب، أبرزها تقديم خصومات على الإصدارات، سواء من الناشرين المصريين أو من قطاعات وزارات الثقافة، نافياً وجود زيادة بالشكل المتوهم، وقال إن أسعار الكتب لم ترتفع بشكل كبير كما يعتقد البعض، وإقبال الجمهور على المعرض وعلى الشراء يؤكد أن الأسعار زادت بنسبة بسيطة، لكنها فى متناول القارئ.

«عبده»: الناشرون يقدّمون تخفيضات تصل إلى 80% وتوفير خدمة التقسيط على 12 شهراً بدون فوائد

وأوضح أن هناك تخفيضات لذوى الهمم تصل إلى 30%، تماشياً مع سياسة الدولة، وخصومات أخرى من 20 إلى 80% فى دور النشر حسب الكتب، ومبادرة الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة «الثقافة والفن للجميع»، وتبدأ أسعارها من جنيه واحد، ودار المعارف تقدم 40% خصومات عند شراء المؤلف بالكامل، كما قامت مؤسسة دار المعارف بمنح قصور الثقافة حقوق إصدار طبعة شعبية من أعمال الدكتور طه حسين لتقدم فى جناح الهيئة بأسعار مخفّضة.

وأكد «عبده» أن جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة فى «صالة 1» بمعرض القاهرة الدولى للكتاب يشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور، خاصة على شراء مجموعة أعمال الدكتور طه حسين، فى طبعتها الجديدة، إذ تتصدّر طلبات الجمهور، وهى المجموعة التى أصدرتها الهيئة فى الذكرى الـ50 لرحيله، احتفاءً بمشروعه الفكرى المهم تحت شعار «تجديد ذكرى طه حسين».

ولفت إلى أن أسعار كتب طه حسين الجديدة جاءت كالتالى: «مرآة الضمير الحديث» 5 جنيهات، و«ألوان» 15 جنيهاً، و«خصام ونقد» 5 جنيهات، و«كلمات» 5 جنيهات، و«من أدبنا المعاصر» 7 جنيهات، و«أصوات أبى العلاء» 7 جنيهات، و«مع أبى العلاء فى سجنه» 5 جنيهات، و«نقد وإصلاح» 7 جنيهات.