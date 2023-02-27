طرق الاستعلام ودفع فواتير الكهرباء إلكترونيا

تفضل شريحة كبيرة من المواطنين دفع فواتير المرافق «غاز، كهرباء، مياه»، بعد شهر رمضان، وأتاحت الشركة القابضة للكهرباء وشركاتها بجميع محافظات الجمهورية، إمكانية الاستعلام ودفع الفواتير إلكترونيا عبر الموبيل أو الكمبيوتر، حرصا على عدم تراكم أي فواتير على المواطنين.

ونظرا لأهمية دفع فواتير الكهرباء بشكل شهري، حتى لا يتعرض عداد الوحدة السكنية إلى دخول شريحة جديدة، في حالة تأخر قراءة العداد أو دفع قيمة الفاتورة، ترصد «الوطن»، خلال السطور التالية طرق دفع فواتير الكهرباء بشكل سريع عبر موقع الشركة أثناء صيام رمضان 2023.

طرق الاستعلام ودفع فواتير الكهرباء

- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء من خلال هذا الرابط.

- الضغط على قسم الخدمات، واختيار ايقونة احسب استهلاكك من خلال الرابط.

- بعد ذلك يتم الدخول على فسم الخدمات من خلال رابط.

- قم باختيار شركة الكهرباء التابع لها في أي من محافظات الجمهورية.

- ادخال البيانات المطلوبة، وتتضمن استم المستخدم، ورقم العداد، والمنطقة، ورقم الوحدة السكانية، وغيرها من البيانات.

- الضغط على ادفع الفاتورة.

كيفية دفع فواتير الكهرباء 2023

- الدفع من خلال المحفظة البنكية، وتم توفيرها في جميع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

- الدفع من خلال محافظ شركات المحمول الثلاث العاملة داخل مصر.

- الدفع من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني، وتتضمن «البريد، سداد، فوري، ضامن، مصاري، ممكن، Bee، أمان».