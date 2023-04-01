موعد الإفطار اليوم العاشر من رمضان.. «اعرف الوقت في محافظتك»

أعلنت هيئة المساحة المصرية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، عن موعد إفطار اليوم العاشر من شهر رمضان الجاري الموافق 1 أبريل 2023.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية موعد الإفطار اليوم السبت 1 أبريل 2023 الموافق 10 رمضان في القاهرة والمحافظات، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني لهيئة المساحة المصرية، وهي كالتالي:

موعد الإفطار اليوم 10 رمضان 2023

موعد الإفطار اليوم في بنها الساعة 06:14 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في مرسى مطروح الساعة 06:30 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الإسكندرية الساعة 06:19 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الغربية الساعة 06:15 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في أسوان 06:04.

موعد الإفطار اليوم في قنا الساعة 06.06.

موعد الإفطار اليوم في سوهاج الساعة 06:10 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في كفر الشيخ الساعة 06:15.

موعد الإفطار اليوم في الشرقية الساعة 06:12.

موعد الإفطار اليوم في شرم الشيخ الساعة 06:00.

موعد الإفطار اليوم في المنيا الساعة 06:14.

موعد الإفطار اليوم في الدقهلية الساعة 06:12 مساء.

موعد الإفطار اليوم في القاهرة الساعة 06:13 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الجيزة الساعة 06:14 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في بني سويف الساعة 06:14 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في العلمين الساعة 06:23 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الأقصر 06:06 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الإسماعيلية الساعة 06:10مساءً.

موعد الإفطار اليوم في أسيوط الساعة 06:12.

موعد الإفطار اليوم في المنوفية الساعة 06:15مساءً.