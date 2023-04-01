تفاصيل مقتل «أحمد» على يد جاره وقت نقل «العزال» في إمبابة.. خناقة و«سكين»

كان «أحمد» يساعد شقيقته في نقل «العزال»، وقتها كان الضجيج لا يتوقف في منطقة إمبابة، وقبل أن تتحرك السيارة النقل المحملة بـ«العفش» تجدد خلاف بين شقيقة «أحمد» وشاب من جيرانها يسكن في ذات العقار، انتهى الخلاف إلى مقتل «أحمد» الشاب الثلاثيني بطعنات غادرة تلقاها في الصدر من جار شقيقته.

المتهم يعترف بجريمته

النيابة العامة باشرت التحقيق مع المتهم ونسبت إليه تهمة القتل العمد وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، واعترف المتهم «م.ك» بتفاصيل جريمته وأرشد عن السكين المستخدم في الجريمة مدعيًا أن المجني عليه تشاجر معه مرات متكررة بسبب شقيقته التي كانت تفتعل المشكلات مع الجيران في حين كان هو يحضر لمناصرتها، وفي يوم نقل «العزال» تجدد الخلاف بينهما وحدثت مشاجرة أمسك خلالها المتهم سكينًا وطعن به المجني عليه فمات على إثر إصابته تلك.

تمثيل الجريمة

خضع المتهم إلى إجراء المعاينة التصويرية أي تمثيل الجريمة وهو إجراء قانوني تجريه النيابة العامة ضمن التحقيق في جرائم القتل، كما قررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته رسميًا واستدعت شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

قانوني يشرح عقوبة القتل العمد

قال الخبير القانوني عبد الله محمد عبدالله المحامي بالنقض في حديثه لـ«الوطن»، إنَّ عقوبة القتل العمد هي الإعدام، موضحا أنَّه «تقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وخرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة».