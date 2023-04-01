توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. ارتفاع درجات الحرارة بداية من الاثنين

أصدر خبراء الأرصاد الجوية، توقعاتهم بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، بداية من غدٍ الأحد، وحتى الثلاثاء المقبل.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

وكشفت الأرصاد، أنّ حالة الطقس بداية من الأحد وحتى الثلاثاء، يسودها أجواء مائلة للبرودة صباحًا، باردة على أغلب الأنحاء ليلًا، مائلة للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأضافت، أنّ حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المذكورة على مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد، ستكون كذلك مائلة للدفء خلال ساعات النهار، معتدلة الحرارة على السواحل الشمالية دافئة على جنوب الصعيد.

وتستمر الشبورة الصباحية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلًا عن وجود نشاط للرياح تحديدًا يوم الاثنين على مناطق من السواحل الشمالية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة خلال 72 ساعة المقبلة

وبشأن درجات الحرارة المتوقعة بداية من غدٍ الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، فجاءت كالتالي:

درجات الحرارة الأحد 2 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.

درجات الحرارة الاثنين 3 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18.

درجات الحرارة الثلاثاء 4 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 18.