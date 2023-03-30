8 خدمات مجانية على بوابة مصر الرقمية بخصوص بطاقات التموين.. تعرف عليها

خدمات مجانية تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية للأسر الحاملة لبطاقات الدعم الذكية، عبر بوابة مصر الرقمية وعبر موقع دعم مصر الإلكتروني، وهي نفس الخدمات المتاحة حاليًا في المكاتب والإدارات التموينية.

خدمات مجانية لمستفيدي التموين على بوابة مصر الرقمية

ويبلغ عدد الخدمات المجانية لأصحاب بطاقات التموين على بوابة مصر الرقمية، عدد 8 خدمات تدور معظمها حول إتاحة طلبات على البطاقة لا تتعلق بـ إضافة المواليد أو بإصدار بطاقة تموينية جديدة، إنما تشتمل على التالي:

- تفعيل بطاقة التموين.

- إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين.

- الاستعلام عن صرف بطاقة التموين.

- ضمّ أفراد الأسرة.

- نقل البطاقة من محافظة لأخرى.

- الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين.

- إيقاف بطاقة تموينية.- إيقاف نفسي من بطاقة التموين.

خدمات موقع دعم مصر

وتوفر وزارة التموين خدمة تموينية واحدة على موقع دعم مصر الإلكتروني خاصة بتسجيل رقم الهاتف المحمول للتموين وذلك ضمن إجراءات تحديث بيانات بطاقة التموين.

إضافة المواليد

فيما خصصت وزارة التموين طلبات المواطنين حول إضافة المواليد وإصدار بطاقات تموين جديدة عبر مكاتب التموين فقط، وهي الخدمات المتاحة فقط لعدد 5 فئات فقط وهي: «أصحاب معاش تكافل وكرامة، وحاملو كارنيه الخدمات المتكاملة، ومستحقو معاش الضمان الاجتماعي، وأبناء وزوجات الشهداء، وأبناء الأسر البديلة».