طرق لإضافة المواليد والأبناء على بطاقة التموين.. اعرف المستندات المطلوبة

إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين أمر يشغل بال الكثير من مستحقي الدعم، لذا تستعرض الوطن طرق لإضافة المواليد والأبناء على بطاقة التموين، وفقا للفئات المسموح لها والشروط المطلوبة والتي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

طرق لإضافة المواليد والأبناء على بطاقة التموين

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية الفئات المسموح بإضافتها على بطاقة التموين، ، فضا عن طرق لإضافة المواليد والأبناء على بطاقة التموين، وتشمل:

- مستحقو معاش تكافل و كرامة.

- حاملو كارت الخدمات المتكاملة.

- مستحقو معاش التضامن الاجتماعي.

- أبناء الشهداء وأبناء الأسر البديلة.

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد الجدد

- اسم صاحب البطاقة.

- الرقم القومي.

- رقم البطاقة التموينية.

- عدد أفراد البطاقة.

- الأفراد المطلوب إضافتهم و أرقامهم القومية.

طرق لإضافة المواليد والأبناء على بطاقة التموين.. إلكترونيا

وهناك طرق لإضافة المواليد والأبناء على بطاقة التموين، إلكترونيا وهي:

- زيارة بوابة مصر الرقمية.

- اختر خدمات التموين لإضافة المواليد لبطاقة التموين.

- اختر إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.

- اضغط على اختيار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين.

- تظهر خدمة إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين، اكتب أسماء الأفراد المراد إضافتهم بأسماء رباعية.

- إدخال الرقم القومي الخاص للأفراد.

- حدد صلة القرابة بينك وبين الطفل ابن أو ابنة ثم اختر ضم أبناء.

- اضغط على إضافة، وذلك ضمن طرق لإضافة المواليد والأبناء على بطاقة التموين.