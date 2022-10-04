هشام الحلبي: مشروعات التنمية استمرت رغم الحرب على الإرهاب

قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن هناك تحديات واجهت مصر قبل حرب 1973، ولا تزال قائمة حتى الآن، لافتا إلى أن الدولة أوقفت مشروعات التنمية في فترة الحرب، ولكن حاليا المشروعات التنموية مستمرة بالرغم من أننا نحارب الإرهاب الذي لم ينجح في معركته ضد الدولة.

إيقاف مشروعات التنمية تحدٍ كبير

وأوضح «الحلبي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن إيقاف مشروعات التنمية يعد تحديا كبيرا يهدد أي دولة ولكن مصر واجهت الإرهاب ومحاولات الهدم من الداخل مع العمل على استمرار المشروعات التنموية، متابعا «سقف طموحاتنا عالي ولكن مع ذلك مازالنا نسير في طريقنا بالرغم من صعوبة التحديات المحلية والدولية».

تحية الرئيس السيسي

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه اليوم تحية إجلال واحترام لكل جيل أكتوبر العظيم، قائلًا «كرئيس لمصر، أوجه تحية يملأها الإجلال والاحترام لكل من ساهم في صنع أعظم أيام مصر بتاريخها الحديث، وتحية يملأها الفخر والاعتزاز للقوات المسلحة المصرية تلك المؤسسة العسكرية الوطنية التي أتشرف أن أكون ابنا من أبنائها».

السيسي: القوات المسلحة رمز البسالة والتحدي والصمود

وأضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية السادسة والثلاثين للقوات المسلحة المصرية، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم: «القوات المسلحة رمز البسالة والتحدي والصمود وحصن هذا البلد الأمين وحامي مقدرات شعبها العظيم، وتظل العلاقة الفريدة بين الشعب والجيش أمرًا مقدسًا وضامنًا أبديًا لأمن هذا الوطن واستقراره».