طريقة حجز تذاكر قطارات عيد الفطر قبل السفر أون لاين.. اعرف التفاصيل

يحرص العديد من الأشخاص المغتربين الذين يعملون في محافظات أخرى غير التي ولدوا فيها، على السفر وقضاء عيد الفطر مع أهلهم في المحافظات والقرى المختلفة، لذا مع بداية شهر رمضان يبدأون في التساؤل عن كيفية حجز تذاكر القطارات.

ودائما ما تعلن هيئة السكك الحديد، عن بدء حجز تذاكر القطارات في الأعياد قبل موعد الانطلاق بأكثر من 15 يوما.

حجز تذاكر قطارات عيد الفطر أون لاين

وفي السطور التالية، نعرض كيفية حجز تذاكرقطارات عيد الفطر قبل السفر أون لاين

- على الراغبين في الحصول على تذاكر قطارات عيد الفطر، تحميل تطبيق هيئة السكك الحديد من خلال متجر «جوجل بلاي ستور».

- أنشئ حسابًا جديدًا لك على التطبيق ويتم فيه كتابة بياناتك ورقمك القومي الموجود في بطاقتك الشخصية للحجز في أي وقت.

- اختر الرحلة التي تريدها واليوم الذي ترغب في السفر فيه، ثم اضغط على عدد التذاكر التي تريدها.

- يمكنك الدفع الإلكتروني من خلال عدة طرق، كارت فيزا للدفع أو بطاقة ائتمانية صادرة عن أي بنك.

- بعد الدفع ستظهر لك صورة التذكرة بميعاد الرحلة ورقم القطار ورقم المقعد، احتفظ بها لكي يطلع عليها الكمسري عند السفر مع إطلاعه على بطاقتك الشخصية المسجل بها بيانات حجز التذكرة.

كيفية تسجيل حساب على تطبيق السكك الحديد

سجّل الدخول عبر رابط سكك حديد مصر من خلال الدخول هنا.

اكتب جميع بياناتك الشخصية.

انقر موافقة على الشروط والأحكام.

اختر إنشاء حساب.

ثم اضغط على خيار إنشاء حجز.