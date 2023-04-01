وفاة شقيقين بأزمة قلبية خلال أسبوع واحد في قرية دندرة بمحافظة قنا

حالة من الحزن خيمت قرية دندرة التابعة لمركز قنا، لوفاة شقيقين وهما أحمد تقي وياسر تقي، بشكل مفاجئ، بعد إصابتهما بأزمة قلبية خلال أسبوع واحد، ما أصاب أهالي القرية بالصدمة.

وقال حسن الدندراوي، أحد أقارب المتوفيين، إن الشقيقين يعيشان مع بعضهما في بيت العائلة، وكان يتمتعان بصحة جيدة، ولكن منذ أسبوع توفي «أحمد» بعدما أصيب بأزمة قلبية ونقل على إثرها إلى المستشفى، وتوفي عقب وصوله، موضحا أنه تم تلقي العزاء في ديوان العائلة.

تفاصيل وفاة الشقيق الثاني

وتابع في تصريحاته لـ«الوطن»، أنه بعد أخذ واجب العزاء بـ4 أيام ، شعر «ياسر» بالتعب، بعد حزنه على فراق شقيقه، ودخل المستشفى بسبب نفس الإصابة التي أصيب بها شقيقه المتوفى قبله، وهي أزمة قلبية وتوفي منذ يومين.

وتابع أن الشقيقين كان بينهما المودة والمحبة، وفي كل شيء مع ببعضهما وتربطهما علاقة قوية، لدرجة أن البعض يحسدهما عليها.

تشييع جثمان الشقيق

وشيع المئات من أهالي قرية دندرة بمركز قنا، جثمان الشاب «ياسر» الذي توفي بسبب الحزن على شقيقه، وسط حالة من الحزن الشديد، داعين الله عز وجل أن يرحمهما ويغفرلهما ويدخلهما الجنة ويلهم أهلهما الصبر والسلوان.