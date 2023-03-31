مع حلول شهر رمضان تتجه أنظار المسلمون إلى موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام شهر رمضان الكريم ثاني جمعة في رمضان وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية والتوقيت المحلي للمحافظة.

«الوطن» تستعرض موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام رمضان 1444هجريا، وفق هيئة المساحة المصرية، حيث يحرص المسلمون على أداء الصلوات في المساجد.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023

ووفق إمساكية هيئة المساحة المصرية فإن موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام رمضان سيكون في الساعة 06:13 م فيما يحل موعد أذان الفجر الساعة 04:18 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بنها.

موعد الإفطار اليوم في القليوبية الجمعة 31-3-2023

ووفق إمساكية رمضان و موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام رمضان تكون مدة ساعات الصوم 14 ساعة و15 دقيقة فيما تكون مواقيت الصلاة اليوم كالتالي:

السحور 1:58 ص

إمساك 3:58 ص

الفجر4:18 ص

الشروق 5:46 ص

الظهر 11:59 ظ

العصر 3:30 م

صلاة المغرب 6:13 م

العشاء 7:31 م

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و15 دقيقة