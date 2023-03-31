موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام رمضان
كتب:
حسن صالح
12:10 م | الجمعة 31 مارس 2023
موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023
مع حلول شهر رمضان تتجه أنظار المسلمون إلى موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام شهر رمضان الكريم ثاني جمعة في رمضان وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية والتوقيت المحلي للمحافظة.
«الوطن» تستعرض موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام رمضان 1444هجريا، وفق هيئة المساحة المصرية، حيث يحرص المسلمون على أداء الصلوات في المساجد.
موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023
ووفق إمساكية هيئة المساحة المصرية فإن موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام رمضان سيكون في الساعة 06:13 م فيما يحل موعد أذان الفجر الساعة 04:18 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بنها.
موعد الإفطار اليوم في القليوبية الجمعة 31-3-2023
ووفق إمساكية رمضان و موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام رمضان تكون مدة ساعات الصوم 14 ساعة و15 دقيقة فيما تكون مواقيت الصلاة اليوم كالتالي:
السحور 1:58 ص
إمساك 3:58 ص
الفجر4:18 ص
الشروق 5:46 ص
الظهر 11:59 ظ
العصر 3:30 م
صلاة المغرب 6:13 م
العشاء 7:31 م
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و15 دقيقة