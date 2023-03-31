إجراء تحليل مخدرات للمتهم بقتل شاب بطلق ناري في مشاجرة بالساحل

قررت النيابة العامة عرض المتهم بقتل شاب في منطقة الساحل بالقاهرة إثر إصابته بطلق ناري بسبب خلافات بينهما، على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة من عدمه، لبيان ما إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدرات من عدمه، واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه، كما استعجلت النيابة العامة التحريات النهائية حول الواقعة وملابساتها.

العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في الساحل

تلقى مأمور قسم شرطة الساحل بلاغا بالعثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى الخطيب رزق أحمد، وبالفحص تبينت إصابته بطلق ناري في الرأس، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط مسرح الجريمة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات عن أن عاطل وراء ارتكاب الواقعة وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.