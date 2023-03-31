سعر الذهب اليوم الجمعة 31-3-2023 بنهاية التعاملات.. عيار 21 بـ2185 جنيها

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 31-3-2023 في ختام التعاملات بمحلات الصاغة 2185 جنيها لبيع عيار 21، والشراء 2225 جنيها، ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 1873 جنيها للبيع و1907 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر الذهب اليوم في ختام التعاملات، عيار 24 للشراء 2543 جنيها والبيع 2497 جنيها، وعيار 22 للبيع 2289 جنيها والشراء 2331 جنيها.

سعر الذهب في مصر

وسجل سعر الذهب اليوم الجمعة عيار 14 للشراء 1483 جنيها والبيع 1457، وبالنسبة لسعر الذهب عيار 12 سجل اليوم 1249 جنيها للبيع والشراء 1271 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم 17200 جنيه للبيع و17600 للشراء، وذلك دون حساب المصنعية والدمغة الضريبية.

أسعار الذهب عالميا

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة عالميا بالقرب من 1980 دولارًا للأوقية وكان من المقرر أن يربح أكثر من 8% في مارس، حيث راهن المستثمرون على أن أسعار الفائدة قد وصلت بالقرب من ذروتها.

كانت التوقعات مدفوعة بتخفيف الضغوط التضخمية العالمية وجهود البنوك المركزية الكبرى لتجنب أزمة مصرفية أوسع، كما حفزت الاضطرابات المصرفية الأخيرة التي بدأت مع انهيار اثنين من المقرضين الإقليميين في الولايات المتحدة طلب الملاذ الآمن على الذهب هذا الشهر.

البنك الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة

على صعيد السياسة النقدية، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس متوقع على نطاق واسع في اجتماعه في مارس، وألمح إلى زيادة واحدة فقط في سعر الفائدة.

وفي الوقت نفسه، تتوقع أسواق المال حاليًا فرصة بنسبة 40% بأن يوقف البنك المركزي زياداته في أسعار الفائدة في مايو المقبل مع توقع خفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.