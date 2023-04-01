سعر الذهب في محال الصاغة اليوم السبت.. عيار 18 بـ1907 جنيهات

يعد الاستثمار في شراء الذهب، الملاذ الآمن للمستثمرين والشركات والأفراد خلال الأوقات الاقتصادية الصعبة، كما أنه يشجع على التنويع في المحفظة الاستثمارية لتقليل نسبة المخاطرة بكامل رأس المال، وكذلك يساعد في حماية المستثمرين من التقلبات الاقتصادية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتشهد أسعار الذهب اليوم السبت، استقرارًا نسبيًا بمحال الصاغة في مصر، وتقدم «الوطن» فيما يلي، أسعار الذهب بمحال الصاغة دون مصنعية، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2185 جنيهًا للبيع والشراء 2225 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 2497 جنيهًا للبيع و2543 جنيهًا للشراء، كما استقر سعر جرام الذهب عيار 22، في محال الصاغة بدون مصنعية اليوم، حيث سجل نحو 2289 جنيهًا للبيع والشراء 2331 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة اليوم، 1873 جنيهًا للبيع والشراء 1907 جنيهات، بينما سجل عيار 14 للبيع 1457 جنيهًا و1483 جنيهًا للشراء، كما يبلغ سعر عيار 12 نحو 1249 جنيهًا للبيع و1271 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت، استقرارًا بمحال الصاغة، بنحو 17480 جنيهًا للبيع و17800 جنيه للشراء.