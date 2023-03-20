أتاح الموقع الإلكتروني الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة، التابعة لوزارة الصحة والسكان، إمكانية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لذوي القدرات الخاصة، وذلك للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وعلى سيارة معفاة من الجمارك، بهدف تيسير حياة ذوي الهمم وتوفير حياة كريمة لهم.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، رابط وخطوات الحصول على نتيجة الكشف الطبي لإصدار كارت الخدمات المتكاملة.

رابط الحصول على نتيجة الكشف الطبي لإصدار كارت الخدمات المتكاملة

يمكن الحصول على نتيجة الكشف الطبي لإصدار كارت الخدمات المتكاملة، من خلال الضغط على هذا الرابط.

خطوات الحصول على نتيجة الكشف الطبي لإصدار كارت الخدمات المتكاملة

1- تبدأ خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023 بزيارة الرابط المخصص للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي.

2- تظهر لك صفحة رئيسية تشرح أنواع الحالات التي يمكن أن تشملها نتيجة الكشف الطبي، وتتمثل في «بيانات أساسية، غير مستوف الأوراق، تم الكشف، إعادة عرض، مرتجع إلى اللجنة، تم تحوبل الطلب للتضامن».

3- ثم تأتي مرحلة إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.

4- الضغط على «بحث».

5- ثم تظهر لك نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة.

جدير بالذكر أن المجالس الطبية المتخصصة أوضحت عبر موقعها أن المعاق عند الحجز للكشف الطبي يجب عليه تسجيل البيانات الآتية، «البيانات الشخصية، الرقم القومي، رقم بطاقة الخدمات المتكاملة، الحالة الاجتماعية، العنوان، الوظيفة، رقم التليفون».