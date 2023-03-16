خطوات الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة.. اعرف المزايا

كارت الخدمات المتكاملة عبارة عن كارت ذكي يتم استخدامه للتحويلات النقدية، كما يقدم عدد من الخدمات لذوي الهمم منها الرعاية الصحية والتأهيلية، ومزايا الحماية الاجتماعية التي يتم توفيرها بعد الدراسة الاجتماعية مثل الدعم النقدي والإسكان الاجتماعي والجمع بين المعاشين وغيرها، لذلك يتساءل البعض عن خطوات الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة

1- وأول خطوة من خطوات الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة، هي التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان للحصول على موعد ومكان الكشف الطبي.

2- تقوم لجنة طبية متخصصة بالكشف الطبي على المواطن الذي تم تسجيله.

3- يقوم المواطن بالتسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، للحصول على ميعاد ومكان لإجراء الكشف الوظيفي، وتأكيد نسب الإعاقة.

4- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة له على الموقع، ثم الضغط على أيقونة استعلام.

5- يظهر للمستخدم موقف البطاقة الخاصة بحالة ذوي الإعاقة.

6- يمكن للمستعلم معرفة ما إذا كان الطلب قيد الدراسة، أم جرت الموافقة على صدور البطاقة، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى.

مزايا الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة

وبعد الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة، وفي حال الحصول عليه، فإنه يقدم مزايا عدة لحامليه، والتى تتمثل في: «الجمع بين معاشين، التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين، الكشف المجاني في المستشفيات، الإعفاء من الضرائب، الدمج في المدارس، الدمج في المعاهد والجامعات، الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات، الحصول على سيارة مجهزة لذوي الهمم، والإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة، الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، خصومات على وسائل النقل والمواصلات واشتراكات مراكز الشباب، والأندية الرياضية».