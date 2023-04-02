مواعيد مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023

يرغب الكثير من متابعي مسلسل حضرة العمدة، في معرفة مواعيد عرض المسلسل خاصة بعدما اشتدت مشاهد الحلقة 9، كونه يناقش قضية ابتزاز الفتيات واختراق الهواتف، لذا يهتم العديد بمعرفة أحداث باقي الحلقات، لذلك نستعرض مواعيد عرض حلقات مسلسل حضرة العمدة والقنوات الناقلة له.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يأتي عرض الحلقات المقبلة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، عبر شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، وذلك بعد الانتهاء من صلاة الترويح، التي تنقلها القناة نفسها على الهواء مباشرة.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، هو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، ويُشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد رزق، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، وسميحة أيوب، وإدوارد، ووفاء عامر، ودينا وآخرين.

موعد إعادة مسلسل حضرة العمدة

موعد إعادة عرض مسلسل حضرة العمدة، تتم إعادة حلقات المسلسل السابقة لمدة 3 مرات على قناة الحياة، والإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، أما الإعادة الثالثة ستكون في الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.