ملك بوتان يزور الهند رسمياً لتعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية اليوم السبت أن ملك بوتان «العاهل جيغمه خيسار نمجيل وانغشاك» سيقوم بزيارة رسمية للهند خلال الفترة ما بين 3 و 5 أبريل الحالي لبحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين.

وأوضحت الوزارة في معرض بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن، قائلة: «إنه سيكون من بين المرافقين لملك بوتان خلال هذه الزيارة وزير الشئون الخارجية د. تاندي دورجي ووزير التجارة الخارجية وكبار مسؤولي حكومة بوتان، وإن هذه الزيارة تأتى تلبية لدعوة من الرئيسة الهندية دروبادي مورمو».

وذكر البيان، أن ملك بوتان سيجتمع خلال هذه الزيارة مع الرئيسة دروبادي ومع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وأنه سيلتقي أيضا مع وزير الشئون الخارجية الهندي إس جايشانكار.

و أضاف البيان، أن الهند وبوتان ترتبطان بعلاقات ودية فريدة تتسم بالتفاهم والثقة المتبادلة، وأن هذه الزيارة تأتي في إطار التقاليد الراسخة بين البلدين فيما يتعلق بتبادل الزيارات على مستوى رفيع بصورة دورية، وأن الزيارة ستتيح فرصة للجانبين لاستعراض مجمل الشراكة الثنائية الوثيقة والتعاون وبحث سبل دعمهما، بما في ذلك دعم التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية.

يذكر أن مملكة بوتان تقع بين الهند والصين في جنوب آسيا بمنطقة جبال الهيمالايا.