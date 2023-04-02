موعد إعادة عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

ينتظر العديد من متابعي مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، أحداث الحلقات السابقة وخاصة الحلقة 9، وفيما يلي رصدا لـ مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000 حمد على السلامة.

مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مواعيد إعادة عرض المسلسل في الثانية والربع عصرًا، والساعة الثامنة صباحًا، والساعة الثانية عشر منتصف الليل على قناة cbc دراما، أما عن مواعيد عرض المسلسل فهي في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، على القناة العامة لشبكة قنوات «سي بي سي».

قصة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

يتضمن المسلسل أحداثا مهمة في حياة الدكتورة سميحة، التي تجسد دورها الفنانة يسرا، والتي تطالب بالميراث بعد وفاة زوجها وتعود لمصر بعد 25 عاما للحصول عليه والعودة إلى كندا مرة أخرى.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة الفنانة يسرا، وشيماء سيف، ومايان السيد، وآدم الشرقاوي ومن إخراج عمرو صلاح.