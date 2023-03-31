مواعيد إعادة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة عبر قناة cbc

عقب انتهاء الحلقة 8 من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة طالب العديد من لم يستطيعوا المشاهدة أحداث الحلقة الثامنة، التي تم عرضها مساء يوم الخميس خاصة بعد اجتماع يسرا بأولادها من جديد وطالبوا بمواعيد إعادة عرض المسلسل لذلك توضح لكم «الوطن» مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000 حمد على السلامة.

مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000حمد الله على السلامة

وتكون مواعيد الإعادة في الثانية والربع عصرًا، والساعة الثامنة صباحًا، والساعة الثانية عشر منتصف الليل على قناة cbc دراما، وعن مواعيد عرض المسلسل فهي في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، على القناة العامة لشبكة قنوات «سي بي سي».

قصة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

يشهد المسلسل أحداثا مهمة ومصيرية في حياة شخصية الدكتورة سميحة، التي تجسد دورها الفنانة يسرا التي تطالب بالميراث بعد وفاة زوجها و تعود لمصر بعد 25 عاما للحصول عليه.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة من بطولة الفنانة يسرا، وشيماء سيف، ومايان السيد، وآدم الشرقاوي ومن إخراج عمرو صلاح.