درجات الحرارة غدا.. شبورة ورياح ونسبة الرطوبة تصل إلى 75%

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الأحد، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، فيما يكون حارا على جنوب الصعيد.

وتكون حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، باردة ليلا على أغلب الأنحاء، مع تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وفق بيان الأرصاد.

نسبة الرطوبة غدا

وتصل نسبة الرطوبة غدا الأحد إلى 75% على الوجه البحري، و70% على القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة 27- 15

- العاصمة الإدارية 27- 15

- أكتوبر 27- 15

- بنها 27- 15

- دمنهور 26- 15

- وادي النطرون 26 - 14

- كفر الشيخ 26- 15

- المنصورة 26- 15

- الزقازيق 27- 15

- شبين الكوم 27- 15

طنطا 26 - 15

- دمياط 23- 14

- بورسعيد 24- 14

- الإسماعيلية 28- 13

- السويس 27- 13

- العريش 25- 14

- رفح 24- 13

- رأس سدر 27- 14

- نخل 25- 08

- كاترين 22- 06

- الطور 26- 16

- طابا 25- 14

درجات الحرارة غدا في شرم الشيخ

- شرم الشيخ 27- 16

- الإسكندرية 25- 14

- العلمين الجديدة 25- 13

- مطروح 26- 13

- السلوم 26- 13

- سيوة 27- 12

- رأس غارب 26 - 14

- الغردقة 27- 16

- سفاجا 26- 15

- مرسى علم 26- 16

- شلاتين 28- 18

- حلايب 25- 17

- أبورماد 24- 16

- رأس حدربة 27 - 17

- الفيوم 27- 13

- بني سويف 27- 12

- المنيا 27- 12

- أسيوط 28- 13

- سوهاج 28- 13

- قنا 29- 15

- الأقصر 30- 16

درجات الحرارة غدا في أسوان

- أسوان 30- 16

- الوادي الجديد 30- 14

- أبوسمبل 29- 16.