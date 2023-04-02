أحداث شيقة في إطار درامي اجتماعي، يتناولها مسلسل مذكرات زوج بطولة الفنان طارق لطفي، تُعرض يوميًا في موسم رمضان 2023، لتناقش مشكلات العلاقات الأسرية بعد مرور عدة أعوام من الزواج.

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور، تستعرض «الوطن» مواعيد مسلسل مذكرات زوج على قناة سي بي سي في رمضان 2023.

مواعيد مسلسل مذكرات زوج على قناة سي بي سي في رمضان 2023

يذاع مسلسل مذكرات زوج على قناة سي بي سي في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويعاد الساعة 2:45 بعد منتصف الليل.

وينتظر الجمهور اليوم، مشاهدة الحلقة العاشرة من مسلسل مذكرات زوج، حيث انتهت الحلقة التاسعة أمس بطلاق «رؤف» لـ«شيرين».

تردد القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

ويمكن للجمهور مشاهدة مسلسل مذكرات زوج عبر قناة سي بي سي عن طريق التردد الآتي:

التردد: 11785

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي V

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

قصة مسلسل مذكرات زوج

تدور قصة مسلسل مذكرات زوج في إطار اجتماعي كوميدي حول المشكلات الزوجية والعائلية، ففي مرحلة ما يكتشف «رؤوف» أنه غير سعيد وغير راضي عن حياته مع زوجته شيرين، فيقرر اللجوء إلي طبيب نفسي ثم يترك المنزل، وهو من بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان.

مذكرات زوج، مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر نادي، وهو من ضمن فئة المسلسلات القصيرة، حيث يعرض في 15 حلقة، وينتهي عرضه في النصف الأول من شهر مضان.