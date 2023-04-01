ليتوانيا: تشغيل السفارة الهندية يفتح فصلا جديدا في العلاقات

صرحت المبعوثة الليتوانية لدى الهند ديانا ميكيفيسين اليوم، بأن تشغيل السفارة الهندية الجديدة في العاصمة الليتوانية فيلينوس يفتح فصلاً جديداً في العلاقات بين ليتوانيا والهند.

وقالت المبعوثة الليتوانية في تصريحات أدلت بها اليوم بهذا الشأن إن: «تشغيل السفارة الهندية سيؤدى بالتأكيد إلى الانتقال بصداقتنا إلى مستوى جديد، ونحن نرحب بأول دفعة من الدبلوماسيين الهنود في فيلينوس، ونود أن تكون بداية عملهم في السفارة ممتعة وسلسة».

من جانبه، قال وزير الشئون الخارجية الهندى إس. جايشانكار في تدوينة له على موقع التدوينات القصيرة تويتر: " سعداء ببدء تشغيل السفارة الهندية في فيلينوس الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأمس، وستعمل بعثتنا من أجل تعزيز الشراكة الهندية الليتوانية".

وكانت وزارة الشئون الخارجية الهندية قد أصدرت بيانا بشأن تشغيل السفارة الجديدة، أكدت فيه أن تشغيل السفارة سيساعد على تعميق العلاقات الدبلوماسية والسياسية والتعاون الاستراتيجي وتنامي العلاقات التجارية والمشاركات الاقتصادية والاستثمارية وتسهيل الاتصالات الشعبية بين البلدين، مشيرة إلى أن البعثة الهندية في ليتوانيا ستساعد أيضا الجالية الهندية وحماية مصالحها هناك.