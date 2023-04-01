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الشيخ مضان عبدالمعز: الإيمان بالله أول أسباب نصر العاشر من رمضان

كتب:

محمد عزالدين
06:00 م | السبت 01 أبريل 2023
الشيخ رمضان عبدالمعز

الشيخ رمضان عبدالمعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، إننا نحتفل اليوم بذكرى انتصار العاشر من رمضان، حرب التحرير، التي توافق 6 أكتوبر 1973، لافتا: «أسباب النصر والتمكين رقم واحد هو الإيمان بالله، ومن ظن أن الله سينصر أهل الباطل على أهل الحق يبقى ظن الله الظنون، وهذا من سمات وصفات المنافقين».  

 وما النصر إلا من عند الله

وأضاف «عبدالمعز»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «DMC»، أن الله عز وجل ينصر ويهدي، مستشهدا بقوله تعالى: «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ»، كما نصر الرسول والصحابة في بدر.

جنودنا عبروا بكل ثقة ويقين بالله

وتابع: «الآباء والأجداد الجنود البواسل كانوا يسجدون لله ويصلون بالأفارول والبيادة ويسجدون على الرمال ويمسكون السلاح والمعدات، ويعبرون بكل ثقة وثبات ويقين في الله، ويقولون الله أكبر، لذلك الله نصرنا».

وتابع: «ربنا عز وجل علمنا نفرح بنصر الله، وعلمنا وذكرهم بأيام الله، وسنظل دائما نعلم أولادنا أن ربنا كفى بربك هاديا ونصيره».

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