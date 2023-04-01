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لطفي لبيب: لا يوجد فيلم عبر بشكل حقيقي عن حرب أكتوبر

كتب:

محمد عزالدين
08:23 م | السبت 01 أبريل 2023
لطفي لبيب

لطفي لبيب

استرجع الفنان لطفي لبيب، ذكرياته عن حرب أكتوبر بتأثر، قائلا: «ولدت مرتين؛ مرة في شهادة الميلاد ومرة بعد الحرب، وميلاد بعد الحرب كان قاسيا، ورحلة الفن طويلة جدا، وبدأت في معهد فنون مسرحية مع خريجين سنة 70 زي نبيل الحلفاوي ومحمد صبحي وهادي الجيار ونادية فهمي وسامي فهمي.. كنا مجموعة كان عليها أن تبدأ من الأول خالص».

لطفي لبيب يستقبل الفنانين خلال تواجده في الجيش

وأضاف لطفي لبيب، خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، أنه استقبل كل الفنانين خلال تواجده في الجيش؛ إذ جاءوا لتصوير فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، وفيلم بدور أيضا جرى تصويره في كتيبته.. وبالمناسبة ولا فيلم منهم يعبر عن حرب أكتوبر».

هذه الأفلام لا تعبر عن حرب أكتوبر

وأشار إلى أن هذه ليست أفلام حرب أكتوبر لا «بدور» ولا «الرصاصة لا تزال في جيبي»، يمكن «أبناء الصمت» ينتهي بالعبور، متابعا: «للأسف متعملش فيلم عن حرب أكتوبر، متعملش الفيلم الذي يليق بهذا الحدث العظيم اللي مر عليه أكتر من 50 سنة».      

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