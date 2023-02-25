لطفي لبيب من اليوبيل الفضي للإنتاج الإعلامي: ذكرياتي بالمدينة وراء حضوري رغم مرضي

حرص الفنان لطفي لبيب، على حضور حفل اليوبيل الفضي، لمدينة الإنتاج الإعلامي، الذي أقيم مساء اليوم، بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، حيث تحامل على نفسه رغم مرضه وصعوبة الحركة.

لطفي لبيب يكشف ذكرياته مع مدينة الانتاج الاعلامي

وقال لطفي لبيب، لـ«الوطن»، إنه تربطه ذكريات طويلة داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، منذ سنوات طويلة، حيث شارك في عشرات الأعمال التي جرى تصويرها بالداخل، متابعا أن «ذكرياتي مع هذا المكان، سبب حضور حفل الليلة، رغم أزمتي الصحية، لذلك حرصت على تلبية الدعوة فوراً».

لطفي لبيب يستعيد ذكرياته

واستعاد لطفي لبيب، ذكرياته في المدينة، قائلاً: «كنت بقعد ساعات طويلة قد تصل لأيام في الفندق التابع لمدينة الإنتاج الإعلامي، لما يكون عندي ضغط تصوير، خصوصا إن بيتي كان في مصر الجديدة، والمسافة كانت بعيدة بعض الشيء، لذلك كنت أقضي وقتي في المدينة».