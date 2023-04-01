لطفي لبيب لـ أنا والقناع: إصابتي بجلطة في المخ لم تعطلني.. ومستمتع بالكتابة الآن

قال الفنان لطفى لبيب، إن إصابته بجلطة في المخ لم تعطله عن عمله ويستمتع الآن بالكتابة، قائلا: «أصبت بجلطة فى المخ ولكن أنا مش متعطل وخلصت تمثيل وقاعد بكتب ومستمتع بالكتابة، وأتذكر كل أصدقائي في الكتيبة خلال الحرب».

لازم كل الناس تغير طباعها

وأشار الفنان لطفي لبيب، خلال حوار ببرنامج «أنا والقناع»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة الحياة، إلى أنه يروي تجربة حرب أكتوبر القاسية وصعوبة الأيام لأننا حاليا في أزمة ويجب الاستفادة من هذه التجربة، مضيفا: «احنا حاليا فى أزمة ولازم كل الناس تغير طباعها وتتأقلم مع الأزمة وأتحدى يكون فى بيت غير طباعه وقلل مشترياته».

الاستفادة من حرب أكتوبر

واستكمل: «لازم نتحرك وإحنا فى أزمة وأروى تجربتى مع حرب أكتوبر لأنها أزمة كبيرة وكان فيها دروس ويجب الاستفادة منها والتعلم من صعوبة الأيام».