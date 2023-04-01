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لطفي لبيب لـ«أنا والقناع»: صديق عمري إمام مسجد.. والدراما يجب أن تعلم الحب

كتب:

محمد عزالدين
08:38 م | السبت 01 أبريل 2023
لطفي لبيب

لطفي لبيب

أكد الفنان لطفى لبيب، أنه دخل القوات المسلحة عام 1970 وخرج في أواخر 1976 ومكث فيها نحو 6 سنوات تقريبا، مضيفا: «على الجبهة وقبل ما أدخل الجيش كانت مصر غير بعد الحرب، ومكنش فيه مسلم ومسيحي».

 لطفي لبيب: صديق عمري كان الشيخ عبد الفتاح صقر

وأضاف الفنان لطفي لبيب، خلال حواره ببرنامج «أنا والقناع»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة الحياة، أنه وجد كثرة انتشار لكلمة الحرام والتحذيرات وتغيرت الحياة فى مصر، مشيرا إلى أن صديق عمره كان الشيخ عبد الفتاح صقر إمام مسجد ومتزوج من طبيبة فى البحيرة وتوفي العام الماضي.

لطفي لبيب: إحنا عايشين في أحلى دولة

وتابع: «إحنا عايشين في أحلى دولة والخيال بقى محدود وكان في كوكبة من عظماء كتاب المسرح المبعدين زمان، وأنا حاليا أكتب موضوعات جميلة تقلم أظافر الوحش داخل الإنسان وبلاش العنف والفتونة، والدراما لازم تعلم الحب والحنان والعطف على المسكين وتكون قيمة».

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