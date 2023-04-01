القليوبية تحتفل بذكرى العاشر من رمضان: رمز لتلاحم الشعب المصري

شهد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم السبت، مع صلاة العشاء والتراويح، الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، بمسجد ناصر بمدينة بنها، بحضور الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، واللواء عمرو أبو رية نائب مدير أمن القليوبية، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، وفضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف وفضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية، ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل مديرية الصحة ورجال الأوقاف والأزهر الشريف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وعدد من أهالى مدينة بنها.

انتصارات الجيش المصري العظيم

وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات الذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ محمود أحمد عامر، ثم كلمة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة أوقاف القليوبية، والتي دارت حول انتصارات الجيش المصري العظيم، وتلك الذكرى الطيبة في يوم مجيد خالد سيظل في تاريخنا الوطني مبعث اعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها الأوفياء من أجل استعادة الأرض واسترداد الحق وضربت انتصارات حرب العاشر من رمضان المجيدة أروع الأمثلة في التلاحم بين الشعب المصري وقواته المسلحة التى سجلها التاريخ في أنصع صفحاته، مزودين بقوة العزيمة والإيمان والاصرار على النهوض برسالتنا النبيلة لدعم التنمية والاستقرار.

الأناشيد الدينية فى حب رسول

واختتم الحفل بالابتهالات الدينية للشيخ محمد علي الأعصر وتناولت الابتهالات الأناشيد الدينية فى حب رسول الله وفضائل شهر رمضان.

وبهذه المناسبة العظيمة هنأ محافظ القليوبية أبناء المحافظة بشهر رمضان المعظم وذكرى العاشر من رمضان، سائلًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الطيبة على مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرخاء والأمن والاستقرار، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

وأكد محافظ القليوبية أن شهر رمضان يعد شهر الانتصارات للمسلمين على مر التاريخ، ورغم كل التحديات فإن مصر قوية على مر العصور وقادرة على تحقيق التنمية والرخاء لأجل أبنائها، مقدمًا التحية لجيش مصر العظيم وقياداته وجنوده البواسل الذي بذل الغالي والنفيس من أجل استرداد ترابنا وكرامتنا.