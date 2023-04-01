رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

قناة الناس تذيع الصلاة من مساجد البرازيل وأمريكا والأرجنتين.. فيديو

كتب:

محمد عزالدين
10:07 م | السبت 01 أبريل 2023
شعائر الصلاة

شعائر الصلاة

أذاعت قناة الناس تحت «سفراء دولة التلاوة»، اليوم السبت، لقطات من إقامة شعائر الصلاة في عدد من دول العالم المختلفة، بأصوات القراء والأئمة المبتعثين من قبل وزارة الأوقاف إلى دول العالم المختلفة لإحياء الليالي الرمضانية وإقامة الصلاة وتعليم سكان هذه الدول تعاليم الدين الوسطى.

نقل شعائر الصلاة

ونقلت قناة الناس، شعائر الصلاة، بتلاوات خاشعة للقراء والعلماء المصريين، منهم القراء الشيخ محمد منجود، والشيخ محمد حسين الفشني، والشيخ السيد الغيطاني، من البرازيل، والشيخ عبد الناصر شعيب، من الأرجنتين، والشيخ إبراهيم القرجاوي، من واشنطن بأمريكا.

تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، تنقل قناة «الناس»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار «سفراء دولة التلاوة» من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

انطلاقة قناة الناس 

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

اقرأ المزيد:

9 مشايخ من مصر دولة التلاوة.. علي جمعة يستعرضهم في حلقاته على قناة الناس

الشيخ مصطفى ثابت لـ قناة الناس: كل إنسان داخله قوى شيطانية عليه التخلص منها

الداعية أحمد الطلحي يكشف عبر قناة الناس سبب استجابة دعوة الصائم

الشيخ مصطفى ثابت يوضح الحكمة من الصيام على قناة الناس

نادية عمارة توضح عبر قناة الناس الفرق بين الحوار والجدال

قناة الناس تعرض تغطية خاصة لاحتفالية «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان
بقلم محمد عزالدين