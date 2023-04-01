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«الأوقاف»: قصر السرادقات على دار مناسبات المسجد وحظرها في ساحته أو حديقته

كتب:

إسراء سليمان
10:11 م | السبت 01 أبريل 2023
وزارة الاوقاف

وزارة الاوقاف

أصدرت وزارة الأوقاف توضيح مهما بشأن إقامة أي سرادقاتفي ساحات المساجد المغلقة أو المفتوحة، وحددت مجموعة من الشروط كالتالي:

وزارة الأوقاف

أولا: مراعاة لحرمة وقدسية المسجد تم تأكيد عدم إقامة أي سرادقات أو ما في حكمها مغلقة أو مفتوحة في ساحة المسجد أو حديقته أو داخل أسواره؛ لما يتطلبه ذلك من فراشة ونحوها، وقصر ذلك على دور المناسبات المعدة لذلك فقط.

المأذون الشرعي

ثانيًا: في حالة عدم وجود دار مناسبات بالمسجد أو القرية أو الحي فلا مانع من التقدم إلى مديرية الأوقاف التابع لها المسجد لملء نموذج طلب إشهار عقد القرآن بالمسجد، وعلى أن يتم الإشهار بحضور المأذون الشرعي بنفسه وتحت مسؤوليته، ويقتصر الأمر على مجرد الإشهار دون أي فعاليات أخرى، بناءً على موافقة مكتوبة من إدارة أو مديرية الأوقاف التابع لها المسجد وفق ما تقرره كل مديرية، ويكون ذلك بالمجان، مع الحفاظ التام على قدسية المسجد.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.