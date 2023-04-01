تعرف على حكايات «نون» على قناة الناس مع الأطفال عن الصلاة

قدم الإعلامي محمد المشد، اليوم السبت، حلقة جديدة من برنامج «نون» على قناة الناس، وهو برنامج مخصص للأطفال ويقدم نماذج متميزة لهم.

حلقة اليوم من حكاية نون

وكانت حلقة اليوم عن الصلاة وأهميتها، وعن كيفية الوضوء وأداء الصلاة بشكل صحيح، وشارك في الحلقة مجموعة من الأطفال الذين شرحوا كيفية الوضوء والصلاة.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.