مصادر تكشف حقيقة رسائل صرف 500 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة: شائعة مغرضة

كشفت مصادر بوزارة القوى العاملة، حقيقة الشائعات المروج لها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، عن صرف منحة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، ووصول رسائل «sms» عبر الهاتف المحمول لعدد كبير من المواطنين، قائلة إن هذه الشائعات مغرضة، وليس لها أصل من الصحة، وأن وزارة القوى العاملة لم تعلن عن صرف منحة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة خلال الفترة الحالية.

رسائل وهمية بصرف المنح

وحذرت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، من الانصياع والتجاوب مع مروجي هذه الشائعات والتفاعل مع الرسائل التي تصل على الهواتف المحمول وعدم الإدلاء ببيانات شخصية للمتصلين أو المرسلين للرسائل.

صرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في المديريات

وأوضحت المصادر أن مديريات القوى العاملة، ستصرف المنح التقليدية، للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في كشوف القوى العاملة بالمديريات بالمحافظات، ومنها منحة عيد الفطر.

وشهدت الأيام الماضية، وصول عدد من رسائل «sms» لبعض المواطنين بأنهم تم اختيارهم للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك، ما جعل بعض المواطنين يتفاعلون مع هذه الرسائل التي اكتشفوا أنها وهمية والغرض ممن يرسلها الحصول على بياناتهم الشخصية وحساباتهم في البنوك والبريد.

جدير بالذكر أن بعض الجهات اعتادت صرف منحة عيد الفطر للعاملين بها وزارات الكهرباء، والبترول والنقل والاتصالات، هيئة قناة السويس، بالإضافة إلى منحة الأزهر الشريف، حيث اعتاد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على صرف منح للعاملين بقطاع الأزهر الشريف في المناسبات الدينية وعلى رأسها الأعياد، وكذلك هيئة السكك الحديدية والنقل العام وشركات إنتاج وتوزيع الكهرباء والبنك المركزي وبنوك القطاعين العام والأعمال العام، وشركات القطاعين العام والأعمال العام، وتتراوح منحة العيد فيها ما بين قيمة نصف شهر وشهرين من المرتب الأساسي، وومديريات القوى العاملة بتوجيهات من وزير القوى العاملة ، للعمالة غير المنتظمة، ووزارات الأوقاف و التعليم العالي ، والإسكان وهيئة التأمين الصحي وإدارات المستشفيات الجامعية وبعض الجامعات المصرية الأهلية، حيث تتراوح منحة العيد فيها من 700 جنيه إلى 1500 جنيه، منح جميع العاملين بالهيئة ووحداتها وفروعها مكافأة شهر من الراتب الأساسي بحد أدنى 1500 جنيه، وللمتعاقدين بعقود مؤقتة 1200جنيه.